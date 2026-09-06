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06 сентября, 22:25

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Карседо назвал ключевую причину поражения "Спартака" в матче с "Динамо" в РПЛ

Образцовый футбол даже вдесятером: "Динамо" переиграло "Спартак" в 7-м туре РПЛ

Московское "Динамо" дома переиграло "Спартак" со счетом 2:1 в 7-м туре Альфа-банк Российской Премьер-лиги 6 сентября. Бело-голубые больше 20 минут провели в меньшинстве, однако и этот фактор не помог красно-белым отыграться. О перипетиях старейшего дерби страны расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Динамо" (Москва) – "Спартак" (Москва) – 2:1 (2:1)

Фото: ТАСС/Павел Селезнев

Голы: Гладышев, 25, Артур Гомес, 34 – Пруцев, 21.

"Динамо": Расулов, Касерес, Рубенс, Осипенко, Дэвид Рикардо, Бителло (Маринкин, 90+), Глебов, Чавес (Фомин, 72), Артур Гомес (Маричаль, 77), Тюкавин, Гладышев (Сергеев, 77).

"Спартак": Максименко, Ву, Джику, Парада (Даку, 75), Солари (Полех, 63), Маркиньос, Умяров, Пруцев (Сорокин, 84), Зобнин (Дмитриев, 84), Жедсон (Денисов, 84), Угальде.

Предупреждения: Касерес, 37; Умяров, 45; Джику, 72; Ву, 86; Даку, 90+.

Удаление: Тюкавин, 72 (прямая красная).

Посещаемость: 23 193 зрителя.

Перед старейшим дерби страны "Спартак" находился выше в таблице – 13 очков после 6 игр и третья строчка. "Динамо" шло чуть ниже – на седьмой позиции с 10-ю баллами. При этом на кону стояло очень многое: красно-белые за счет победы взбирались бы на второе место, а бело-голубые – в топ-5, обходя на вираже "Зенит", махачкалинское "Динамо" и все тот же "Спартак".

Новый раунд противостояния больших московских клубов стал еще и битвой немецкой и испанской тренерской школы: однако если Сандро Шварц принял команду только в начале сезона, то вот Хуан Карлос Карседо работает в Тушине с января 2026 года и уже успел выиграть Кубок России. Но последний перед дерби столкнулся с серьезными кадровыми трудностями, лишившись мотора атак Эсекьеля Барко, работоспособного универсального Кристофера Мартинса и надежного Руслана Литвинова.

У "Динамо" же из ключевых футболистов все в общем-то в порядке, но в то же время бело-голубые на неделе попали в неприятную и в чем-то даже уникальную историю на трансферном рынке. Клуб громко, с песнями и караваем, встретил в Москве потенциальных новичков, вингеров Гонсало Плату и Матеуша Мартинша, но оба синхронно завалили медосмотр. В руководстве пояснили, что не хотели платить огромные деньги (а речь шла примерно о 15+ миллионах евро за обоих) за "хрусталь", однако ни игроки, ни их клубы с мнением российских врачей не согласились. Особенно расстроился клуб Платы "Фламенго": говорят, колумбиец настолько достал боссов своими бесконечными загулами и скандалами (по данным СМИ, он даже привозил проституток прямо на базу), что его продажа в Россию выглядела счастливым билетом.

Те же, что вышли на поле в дерби, дали огня уже в первом тайме. Первые минут 15–20 соперники разогревались: дали хороший темп, но без голевых моментов. Зато на 21-й резкая атака "Спартака" через левый фланг стала результативной: мяч дошел до Маркиньоса, бразилец отдал в штрафную на Данила Пруцева, и полузащитник пробил в ближний угол мимо голкипера "Динамо" Курбана Расулова – 1:0 в пользу красно-белых.

Но хозяева вернулись в игру быстро: на 25-й опорник красно-белых Наиль Умяров завозился с мячом у своей штрафной, и потерял его в схватке с Ярославом Гладышевым. Вингер "Динамо" сократил пару метров до ворот, убрал под левую и шарахнул в девятку без шансов для вратаря "Спартака" Александра Максименко. А на 34-й минуте Глади, как его называют в команде, поучаствовал и во втором голе: Ярослав увидел подключение в штрафную крайнего защитника Хуана Касереса через правый полуфланг, парагваец прострелил на дальнюю, где Артур Гомес затолкал мяч за линию ворот – 2:1, блестящий камбэк "Динамо".

Бело-голубые в целом выглядели предпочтительнее, в первую очередь за счет мощного прессинга, которого от Шварца так долго ждали и к чему он приучил зрителей в свой первый заход в стан бело-голубых в 2020–2022 годы. "Спартак" же на этом фоне, нетипично для себя образца нынешнего сезона, не слишком здорово выходил из обороны. Да, у красно-белых был еще один шанс забить – Пруцев хитро покатил со штрафного аккурат в ногу Манфреду Угальде, однако костариканец не попал в створ. Но на этом все, и этого очень мало.

После перерыва действо шло прежним курсом, как внезапно сюжет игры обострил Константин Тюкавин. Капитал и лидер атак "Динамо" на 72-й минуте, пробегая рядом с защитником "Спартака" Александером Джику, зачем-то ударил ганца локтем куда-то в область шеи. Главный арбитр Кирилл Левников без раздумий влепил форварду прямую красную карточку.

Шварц отреагировал моментально, перейдя на схему в три центральных защитника, выпустив в помощь к Максиму Осипенко и Дэвиду Рикардо Николаса Маричаля. Плюс ко всему нисколько не сдали в самоотдаче и движении те футболисты "Динамо", что остались на поле. Особенно впечатляла работоспособность Бителло, который, как казалось, был вообще везде, и Данила Глебова, бескомпромиссно вступавшего в отбор и собирая на себе фолы соперника. Да и остальные от них нисколько не отставали.

Такой версии оппонента "Спартак" не смог противопоставить ничего, даже с преимуществом в одного игрока. Единственный созданный шанс – отмененный гол юного Ивана Сорокина: 18-летний рослый полузащитник, замыкая подачу Игоря Дмитриева после углового, залез в метровый офсайд. Блестящая работа бело-голубых – и футболистов, и тренеров.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Сандро Шварц впервые в карьере переиграл "Спартак", который в свой первый заход не смог победить ни в одной из четырех встреч в рамках РПЛ, да еще и проиграл красно-белым финал Кубка 2022 года. Более того, для "Динамо" это уже четвертая победа подряд в нынешнем сезоне во всех турнирах. Немецкий специалист заявил на послематчевой пресс-конференции, что его команда здорово проявила себя с точки зрения тактики и интенсивности.

Очень горд ребятами, которые одержали победу на характере, даже играя в меньшинстве. После удаления нам пришлось перейти на три центральных защитника, и здесь мы хорошо справились с ситуацией. Как пример – отмененный гол "Спартака", где за счет правильного расположения игроков соперник оказался в офсайде. Потрясающие эмоции от поддержки на стадионе, трибуны гнали нас вперед. Это то, по чему я так долго скучал, занозой сидело поражение в финале Кубка четырехлетней давности. Горд своей командой, о чем я сказал в раздевалке.
Сандро Шварц
главный тренер ФК "Динамо" (Москва)

"Спартак" же потерял очки во втором матче чемпионата подряд: туром ранее красно-белые дома споткнулись о боевитый "Оренбург" (1:1). Хуан Карлос Карседо сказал журналистам, что его подопечные хорошо выглядели в первые 25 минут, но далее были проблемы.

Мы вышли вперед, но, к сожалению, уже не впервые не смогли удержать преимущество. Причем в этот раз оно не продержалось и пяти минут: допустили ошибку, после которой соперник забил супергол, а в дальнейшем пропустили и второй. "Динамо" показывает очень хороший футбол, они одни из лучших в последних матчах. Моя команда играла с желанием, бежала, но нужно было лучше держать мяч и быть спокойнее. Ключевая проблема – не удалось удержать преимущество, зрелая команда способна контролировать эти ситуации.
Хуан Карлос Карседо
главный тренер ФК "Спартак" (Москва)

Благодаря победе столичное "Динамо" залетело аж на третье место, набрав 13 очков. Столько же у "Спартака", однако теперь бело-голубые впереди по дополнительным показателям.

В 8-м туре оппоненты по дерби не уедут из родного города: "Динамо" примет на своем стадионе "Оренбург" 12 сентября, а 13-го "Спартак" сыграет на арене в Тушине с "Ростовом". К слову, домашний матч проведет и ЦСКА, который 12-го померится силами с казанским "Рубином". В гости же поедет "Локомотив", причем сразу на центральный матч с "Зенитом" опять же 12 сентября, а также "Родина", которая откроет программу 8-го тура в битве с "Крыльями Советов" в Самаре 11-го числа.

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Камзин Никита

спортистории

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