Карседо назвал ключевую причину поражения "Спартака" в матче с "Динамо" в РПЛ

Московское "Динамо" дома переиграло "Спартак" со счетом 2:1 в 7-м туре Альфа-банк Российской Премьер-лиги 6 сентября. Бело-голубые больше 20 минут провели в меньшинстве, однако и этот фактор не помог красно-белым отыграться. О перипетиях старейшего дерби страны расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Динамо" (Москва) – "Спартак" (Москва) – 2:1 (2:1)

Фото: ТАСС/Павел Селезнев

Голы: Гладышев, 25, Артур Гомес, 34 – Пруцев, 21.

"Динамо": Расулов, Касерес, Рубенс, Осипенко, Дэвид Рикардо, Бителло (Маринкин, 90+), Глебов, Чавес (Фомин, 72), Артур Гомес (Маричаль, 77), Тюкавин, Гладышев (Сергеев, 77).

"Спартак": Максименко, Ву, Джику, Парада (Даку, 75), Солари (Полех, 63), Маркиньос, Умяров, Пруцев (Сорокин, 84), Зобнин (Дмитриев, 84), Жедсон (Денисов, 84), Угальде.

Предупреждения: Касерес, 37; Умяров, 45; Джику, 72; Ву, 86; Даку, 90+.

Удаление: Тюкавин, 72 (прямая красная).

Посещаемость: 23 193 зрителя.

Перед старейшим дерби страны "Спартак" находился выше в таблице – 13 очков после 6 игр и третья строчка. "Динамо" шло чуть ниже – на седьмой позиции с 10-ю баллами. При этом на кону стояло очень многое: красно-белые за счет победы взбирались бы на второе место, а бело-голубые – в топ-5, обходя на вираже "Зенит", махачкалинское "Динамо" и все тот же "Спартак".

Новый раунд противостояния больших московских клубов стал еще и битвой немецкой и испанской тренерской школы: однако если Сандро Шварц принял команду только в начале сезона, то вот Хуан Карлос Карседо работает в Тушине с января 2026 года и уже успел выиграть Кубок России. Но последний перед дерби столкнулся с серьезными кадровыми трудностями, лишившись мотора атак Эсекьеля Барко, работоспособного универсального Кристофера Мартинса и надежного Руслана Литвинова.

У "Динамо" же из ключевых футболистов все в общем-то в порядке, но в то же время бело-голубые на неделе попали в неприятную и в чем-то даже уникальную историю на трансферном рынке. Клуб громко, с песнями и караваем, встретил в Москве потенциальных новичков, вингеров Гонсало Плату и Матеуша Мартинша, но оба синхронно завалили медосмотр. В руководстве пояснили, что не хотели платить огромные деньги (а речь шла примерно о 15+ миллионах евро за обоих) за "хрусталь", однако ни игроки, ни их клубы с мнением российских врачей не согласились. Особенно расстроился клуб Платы "Фламенго": говорят, колумбиец настолько достал боссов своими бесконечными загулами и скандалами (по данным СМИ, он даже привозил проституток прямо на базу), что его продажа в Россию выглядела счастливым билетом.

Те же, что вышли на поле в дерби, дали огня уже в первом тайме. Первые минут 15–20 соперники разогревались: дали хороший темп, но без голевых моментов. Зато на 21-й резкая атака "Спартака" через левый фланг стала результативной: мяч дошел до Маркиньоса, бразилец отдал в штрафную на Данила Пруцева, и полузащитник пробил в ближний угол мимо голкипера "Динамо" Курбана Расулова – 1:0 в пользу красно-белых.

Но хозяева вернулись в игру быстро: на 25-й опорник красно-белых Наиль Умяров завозился с мячом у своей штрафной, и потерял его в схватке с Ярославом Гладышевым. Вингер "Динамо" сократил пару метров до ворот, убрал под левую и шарахнул в девятку без шансов для вратаря "Спартака" Александра Максименко. А на 34-й минуте Глади, как его называют в команде, поучаствовал и во втором голе: Ярослав увидел подключение в штрафную крайнего защитника Хуана Касереса через правый полуфланг, парагваец прострелил на дальнюю, где Артур Гомес затолкал мяч за линию ворот – 2:1, блестящий камбэк "Динамо".

Бело-голубые в целом выглядели предпочтительнее, в первую очередь за счет мощного прессинга, которого от Шварца так долго ждали и к чему он приучил зрителей в свой первый заход в стан бело-голубых в 2020–2022 годы. "Спартак" же на этом фоне, нетипично для себя образца нынешнего сезона, не слишком здорово выходил из обороны. Да, у красно-белых был еще один шанс забить – Пруцев хитро покатил со штрафного аккурат в ногу Манфреду Угальде, однако костариканец не попал в створ. Но на этом все, и этого очень мало.

После перерыва действо шло прежним курсом, как внезапно сюжет игры обострил Константин Тюкавин. Капитал и лидер атак "Динамо" на 72-й минуте, пробегая рядом с защитником "Спартака" Александером Джику, зачем-то ударил ганца локтем куда-то в область шеи. Главный арбитр Кирилл Левников без раздумий влепил форварду прямую красную карточку.

Шварц отреагировал моментально, перейдя на схему в три центральных защитника, выпустив в помощь к Максиму Осипенко и Дэвиду Рикардо Николаса Маричаля. Плюс ко всему нисколько не сдали в самоотдаче и движении те футболисты "Динамо", что остались на поле. Особенно впечатляла работоспособность Бителло, который, как казалось, был вообще везде, и Данила Глебова, бескомпромиссно вступавшего в отбор и собирая на себе фолы соперника. Да и остальные от них нисколько не отставали.

Такой версии оппонента "Спартак" не смог противопоставить ничего, даже с преимуществом в одного игрока. Единственный созданный шанс – отмененный гол юного Ивана Сорокина: 18-летний рослый полузащитник, замыкая подачу Игоря Дмитриева после углового, залез в метровый офсайд. Блестящая работа бело-голубых – и футболистов, и тренеров.



Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Сандро Шварц впервые в карьере переиграл "Спартак", который в свой первый заход не смог победить ни в одной из четырех встреч в рамках РПЛ, да еще и проиграл красно-белым финал Кубка 2022 года. Более того, для "Динамо" это уже четвертая победа подряд в нынешнем сезоне во всех турнирах. Немецкий специалист заявил на послематчевой пресс-конференции, что его команда здорово проявила себя с точки зрения тактики и интенсивности.





Сандро Шварц главный тренер ФК "Динамо" (Москва) Очень горд ребятами, которые одержали победу на характере, даже играя в меньшинстве. После удаления нам пришлось перейти на три центральных защитника, и здесь мы хорошо справились с ситуацией. Как пример – отмененный гол "Спартака", где за счет правильного расположения игроков соперник оказался в офсайде. Потрясающие эмоции от поддержки на стадионе, трибуны гнали нас вперед. Это то, по чему я так долго скучал, занозой сидело поражение в финале Кубка четырехлетней давности. Горд своей командой, о чем я сказал в раздевалке.

"Спартак" же потерял очки во втором матче чемпионата подряд: туром ранее красно-белые дома споткнулись о боевитый "Оренбург" (1:1). Хуан Карлос Карседо сказал журналистам, что его подопечные хорошо выглядели в первые 25 минут, но далее были проблемы.





Хуан Карлос Карседо главный тренер ФК "Спартак" (Москва) Мы вышли вперед, но, к сожалению, уже не впервые не смогли удержать преимущество. Причем в этот раз оно не продержалось и пяти минут: допустили ошибку, после которой соперник забил супергол, а в дальнейшем пропустили и второй. "Динамо" показывает очень хороший футбол, они одни из лучших в последних матчах. Моя команда играла с желанием, бежала, но нужно было лучше держать мяч и быть спокойнее. Ключевая проблема – не удалось удержать преимущество, зрелая команда способна контролировать эти ситуации.

Благодаря победе столичное "Динамо" залетело аж на третье место, набрав 13 очков. Столько же у "Спартака", однако теперь бело-голубые впереди по дополнительным показателям.

В 8-м туре оппоненты по дерби не уедут из родного города: "Динамо" примет на своем стадионе "Оренбург" 12 сентября, а 13-го "Спартак" сыграет на арене в Тушине с "Ростовом". К слову, домашний матч проведет и ЦСКА, который 12-го померится силами с казанским "Рубином". В гости же поедет "Локомотив", причем сразу на центральный матч с "Зенитом" опять же 12 сентября, а также "Родина", которая откроет программу 8-го тура в битве с "Крыльями Советов" в Самаре 11-го числа.

