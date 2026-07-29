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29 июля, 01:20

Спорт

"Новости дня": спорткомплекс построят в Краснопахорском районе

"Новости дня": спорткомплекс построят в Краснопахорском районе

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Огромный спорткомплекс построят в Краснопахорском районе. Он поразит не только своей величиной, но и внешним видом.

Спорткомплекс украсят выразительный фасад с объемными фигурами спортсменов, волнообразный навес перед главным входом и вечерняя подсветка. В планах также преображение прилегающей территории. Вокруг высадят деревья и кустарники, установят современные фонари и сделают широкую дорожку, где смогут прогуливаться спортсмены после тренировок.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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