"Новости дня": спорткомплекс построят в Краснопахорском районе

Огромный спорткомплекс построят в Краснопахорском районе. Он поразит не только своей величиной, но и внешним видом.

Спорткомплекс украсят выразительный фасад с объемными фигурами спортсменов, волнообразный навес перед главным входом и вечерняя подсветка. В планах также преображение прилегающей территории. Вокруг высадят деревья и кустарники, установят современные фонари и сделают широкую дорожку, где смогут прогуливаться спортсмены после тренировок.

Подробнее – в программе "Новости дня".