В Сети поддержали фанатов ПАОКа, развернувших флаг РФ на матче против киевского "Динамо"

Киевское "Динамо" пожаловалось в УЕФА из-за появления российского флага на трибуне фанатов греческого клуба ПАОК во время матча Лиги Европы. При этом болельщики команд из разных стран не в первый раз выводят украинские клубы из себя подобным образом. Подробности расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Сознательная провокация"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/fc_dynamo_kyiv

Первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против греческого ПАОКа 23 июля сложился для киевского "Динамо" безрадостно. Мало того что украинский клуб проиграл 2:3 на условно домашнем поле в польском городе Люблин, так еще и фанаты гостей развернули на своем секторе российский флаг.

Поклонники Киева были в ярости, причем настолько, что хотели прорваться в сектор греков. Но некоторые украинцы рассказали, что желающих подраться местная полиция остановила с помощью слезоточивого газа. Кроме того, утверждается, что среди болельщиков ПАОКа были и фанаты польского клуба "Видзев", которые на фоне обострения политических отношений Варшавы и Киева якобы решили присоединиться к попыткам вывести украинских футболистов из себя.

26 июля руководство "Динамо" направило официальную жалобу в УЕФА. Причем появление флага РФ они сравнили с расизмом и ксенофобией.





из заявления ФК "Динамо" (Киев) В преддверии ответного матча между ПАОКом и киевским "Динамо" предлагаем ответственным лицам высшего футбольного института Старого Света проявить ту же принципиальность и последовательность, которые демонстрируются ими относительно проявлений расизма и ксенофобии, и дать оценку откровенным провокациям в адрес нашего клуба и нашей страны.

Недовольство после игры журналистам высказал и главный тренер "Динамо" Игорь Костюк. Случившееся на трибунах он охарактеризовал как сознательную провокацию.

"Они намеренно принесли российский флаг. Вы видели, что наши болельщики во время матча смещались к той трибуне, а после игры футболисты также выразили свое негодование. Повторюсь: считаю, что это сознательная провокация. Очень неприятная ситуация", – сказал Костюк.

В ПАОКе, к слову, на заявление киевлян пока никак не отреагировали. В Сети же мнения разделились преимущественно по принципу того, кто как относится к Украине и ее современной политике. В целом одни поддержали греческих болельщиков, другие же назвали подобные провокации неоднозначными.

"Греческие трибуны никогда не будут послушными", "ПАОК, красавцы!", "браво, ПАОК!", "чем занималась служба безопасности стадиона?" – поспорили комментаторы.

Ответная игра состоится в Греции уже 30 июля. Страшно представить, что было бы с "Динамо", если бы для ПАОКа был доступен российский форвард Федор Чалов, который продолжает восстановление после травмы. Плюс политический оттенок в эту игру добавляет факт, что этим клубом владеет российско-греческий бизнесмен и бывший депутат Госдумы Иван Саввиди. К слову, в июне 2024 года украинские власти пустили с молотка завод по производству упаковки для мясоперерабатывающей отрасли "ПентоПак", ранее конфискованный у Саввиди. Но с провокацией фанатов клуба, которым он владеет, эти вещи наверняка не связаны.

"Пусть жалуются"

В России также отреагировали на инцидент в матче киевского "Динамо" и ПАОКа. В частности, почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков допустил в беседе с "Советским спортом", что греки в итоге могут получить штраф.

"Любые политические проявления наказуемы. Не имеет значения, что там был именно российский флаг, мог быть любой флаг или лозунг. В любом случае УЕФА откроет дисциплинарное дело и выпишет штраф", – сказал Колосков, добавив, что максимумом в этой ситуации станет именно денежное наказание.

Высказался о ситуации в беседе с изданием и первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Он также выразил мнение, что ничего страшного для ПАОКа в этой ситуации не будет.





Дмитрий Свищев первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Пусть жалуются. Болельщики Греции выразили свою позицию, принесли флаг. Законодательство не нарушено. Мало ли, кто кого любит? "Динамо" – прекрасная команда, но какое это имеет отношение к российскому флагу? Никакого. Жалобу пусть выдвигают куда хотят. УЕФА отреагирует согласно своим регламентам. Ничего страшного не будет.

Пример ПАОКа далеко не единственный с начала спецоперации и отстранения российских клубов от еврокубков, когда болельщики из разных стран провоцируют украинцев символикой РФ.

В частности, фанаты кипрской "Омонии" устроили подобный перформанс в домашнем матче Лиги конференций против все того же киевского "Динамо" в ноябре 2025 года. Тогда местные болельщики вывесили на трибунах флаги России и СССР: триколор стюарды все же приказали убрать, но советский флаг остался. Кроме того, среди местной публики заметили зрителя в майке с буквой Z. Украинцы в итоге уступили 0:2, а на тот момент главного тренера Александра Шовковского отправили в отставку.

Вывести "Динамо" из себя смогли и фанаты турецкого "Фенербахче", которые дома во время матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов в июле 2022 года выкрикивали имя Владимира Путина.

"Ла-ла-ла-ла-ла, Владимир Путин!" – скандировали фанаты, которые считаются одними из самых громких в мире.

Примерно то же самое провернули и болельщики греческого "Ариса" во втором матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА в августе 2023-го. Причем в первой игре фанаты "Ариса" вывесили на трибунах баннеры с призывами "разгромить нацистов "Азова" (организация признана террористической и запрещена в РФ) и "вышвырнуть нацистов из футбола".

УЕФА же реагировал в этих случаях по-разному. Какие-то федерация оставляет без внимания, но в то же время "Фенербахче" оштрафовали на 50 тысяч евро и условно наказали частичным закрытием трибун. Официальная формулировка: "Бросание предметов и передача провокационного сообщения оскорбительного характера, то есть незаконные кричалки".

Правда, в самом клубе киевскому "Динамо" тогда ответили максимально жестко. На тот момент президент "Фенербахче" Али Коч подчеркнул в беседе с местными СМИ, что приносить извинения украинцам мало того что не собирается, так еще и обвинил посла этой страны в оскорбительных репликах.

"Я не отрицаю того, что прозвучавшие кричалки были ненужными и неуместными, но я осуждаю тех, кто из-за них пытается навесить оскорбительный ярлык на великое сообщество "Фенербахче", – сказал тогда Али Коч.

При этом если болельщики вышеперечисленных клубов во многом разыгрывали российскую карту с целью подразнить украинцев, то вот фанаты "Атлетика" из Бильбао искренне поддерживают Донбасс. В частности, в октябре 2022 года болельщики показали на игре против мадридского "Атлетико" флаги ДНР, СССР и Знамя Победы. Несмотря на угрозу штрафом в 10 тысяч евро, местный фанат Айсер Эррайз заявил тогда телеграм-каналу Mash, что они нисколько не жалеют о своем поступке.



Айсер Эррайз фанат "Атлетика" из Бильбао Во время этого грандиозного события для всего Бильбао мы хотели выразить свою поддержку тысячам пострадавших в этом конфликте с Украиной из-за ее обстрелов по жителям Донбасса начиная с 2014 года.

Подобную акцию болельщики "Атлетика" проводили и в 2014-м, вывесив на матче Лиги чемпионов против украинского "Шахтера" баннер со словами: "Вставай, Донбасс!" Причем написан он был на русском языке и с перечеркнутой свастикой. Более того, представители фанатского движения рассказывали журналистам еще до начала СВО, что собирали деньги для поддержки ополченцев в регионе.