Депутат Куринный высказался о нехватке стоматологов в российских клиниках

Стоматологов остро не хватает в российских клиниках, утверждают эксперты. Действительно ли сложилась такая ситуация на местах и с какими проблемами сталкиваются врачи, разбиралась Москва 24.

"Ставок меньше, чем нужно"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Российским стоматологическим клиникам не хватает порядка 15–20% врачей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на аналитиков и участников рынка.



По данным СМИ, с начала текущего года медорганизации разместили около 25 тысяч вакансий, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Спрос на ассистентов же вырос на 11%. Чаще всего вакансии публикуют частные клиники: среди топ-20 медучреждений, активно ищущих специалистов, только две государственные. Больше всего предложений – в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге, рассказали журналистам представители сервиса hh.ru.



Президент Стоматологической ассоциации России Ринат Салеев отметил в беседе с изданием, что во многих регионах спрос значительно превышает возможности врачей. Нехватка особенно ощущается в малых городах и социально-экономически слабых регионах. Среди причин он назвал небольшое число бюджетных мест, низкую доступность частной медицины и отток молодых врачей в коммерческие клиники с более современным оборудованием и высокой зарплатой.



Руководитель платформы Dentalworld Гюнель Филатова в разговоре с журналистами заявила, что недостаток кадров в госсекторе равен 79% от нормативной потребности. Приток молодых врачей, по ее словам, не компенсирует выход на пенсию опытных специалистов.





Гюнель Филатова руководитель платформы Dentalworld Эта ситуация сложилась не из-за того, что госклиники не могут закрыть вакансии. Речь о том, что ставок заложено кратно меньше, чем требуется населению. По данным Росстата, незакрытых бюджетных вакансий стоматологов по стране лишь около 2,3 тысячи, но если считать фактическую обеспеченность населения врачами, то картина получается другая.

По словам экспертов, особенно востребованы ортодонты, детские стоматологи и челюстно-лицевые хирурги. При этом управляющий партнер сети "Интан" Артем Кольцов выразил мнение, что в коммерческом секторе нехватка врачей в целом может привести к удорожанию услуг из-за усиления конкуренции за кадры и необходимости доучивать сотрудников. Правда, президент Стоматологической ассоциации России Ринат Салеев выразил мнение, что рост стоимости маловероятен из-за высокой конкуренции между частными клиниками.

В Минздраве же сообщили, что в 2025 году в государственных и муниципальных организациях работало более 38,8 тысячи стоматологов, включая детских, ортопедов, терапевтов и хирургов. Дефицит специалистов в системе госгарантий отсутствует, а одним из механизмов кадрового обеспечения является целевая подготовка кадров, отметили в ведомстве.

"Три дня без сна"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Недостаток специалистов возник из-за изменений в правилах поступления в медвузы. Таким мнением с Москвой 24 поделился стоматолог, челюстно-лицевой хирург Олег Бутенко.

"Врачи, отучившиеся на бюджете, обязаны отработать в госсекторе, и это уменьшает количество желающих. Если выпускник не захочет идти по распределению, ему придется заплатить штраф", – пояснил он.

Также, по его словам, есть нюансы по оплате труда конкретно в коммерческих клиниках – во многих из них она сдельная. Однако если раньше врачам платили 30–35% от суммы, то теперь – 15–20%, а объем работы вырос. Плюс деятельность стоматолога связана с высоким стрессом, ответственностью и профессиональными рисками, подчеркнул Бутенко.





Олег Бутенко стоматолог, челюстно-лицевой хирург Раньше можно было переучиться по другой специальности за 3–4 месяца, теперь врачи вынуждены поступать в дорогостоящую ординатуру (в Москве – около миллиона рублей в год, два года – два миллиона), каждые 5 лет продлевать сертификат, что тоже стоит денег. Расходы на поддержание квалификации растут.

Также Бутенко обозначил риск профессионального выгорания из-за большого потока пациентов в течение дня.

"Плюс на врачей выпадает высокая нагрузка: в некоторых частных клиниках рабочий день длится по 12 часов. Я вспоминаю свою ординатуру в челюстно-лицевом отделении лет 10 назад: человек мог работать три дня без сна (работа, суточное дежурство, снова работа). Плюс есть своего рода субкультура, которая думает, что врач всем обязан и должен служить людям, забывая о своих естественных потребностях", – отметил он.

По мнению эксперта, важный элемент организации труда – грамотно выстроенный график и выделение достаточного времени на документацию, объем которой ежегодно увеличивается. Решить проблему он предложил двумя способами: либо установить четкие нормы рабочего времени, либо ввести должность ассистента для документооборота. Ранее эти функции выполняли медсестры, но сегодня это отдельная штатная единица, финансирование которой не всегда предусмотрено, заключил Бутенко.

"Нужно платить зарплаты"

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с Москвой 24 также высказался о нехватке врачей в госучреждениях.

"Причина простая: нужно платить зарплаты, сопоставимые с частным сектором, обеспечивать мерами соцподдержки и не допускать перегрузок. Если это сделать, государственное звено насытится. Я считаю, что система отработки выпускников после института будет функционировать достаточно эффективно, но госсектор, скорее всего, станет местом для набора опыта молодыми специалистами", – отметил он.

По словам парламентария, подготовка в вузах также предполагает практику, однако не везде она "осуществляется нормально".

"При этом нынешняя модель делает государственную систему здравоохранения плацдармом для обучения: молодые специалисты придут, научатся, отработают и уйдут в частную медицину. Это уже было, но теперь будет поставлено на поток", – убежден депутат.





Алексей Куринный зампред комитета Госдумы по охране здоровья Молодые специалисты хотят того же, что и вся молодежь: нормальную зарплату, возможность улучшить жилищные условия или приобрести недвижимость, создать семью и иметь стандартную базу социальных мер поддержки от государства. Это должна быть федеральная система мер, не зависящая от места проживания.

Сейчас полномочия по установке мер соцподдержки переложены на регионы, но не каждый из них имеет широкие финансовые возможности. В связи с этим необходим Федеральный закон, который бы был един для всех субъектов, резюмировал Алексей Куринный.

