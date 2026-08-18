Врач Кузьменко: переработки и энергетики грозят пневмонией, язвой и диабетом

Россиянку госпитализировали в Минске после полугода переработок и ежедневного употребления энергетиков, сообщили СМИ. К чему может привести такой образ жизни и должны ли руководители обращать внимание на состояние сотрудников, разбиралась Москва 24.

С работы – в больницу

Фото: телеграм-канал SHOT

Жительница Перми Александра выпивала по три банки энергетиков в сутки и работала по 12–16 часов, из-за чего едва не умерла, сообщил телеграм-канал SHOT.



По данным СМИ, у девушки, которая занимает должность креативного директора, жесткий трудовой график. Порой ей приходилось выходить на работу даже с температурой выше 38 градусов. При таком ритме времени на отдых практически не оставалось, и чтобы сохранять концентрацию, с апреля она выпивала по 2–3 банки энергетика в день.



За неделю до отпуска Александра перестала это делать, однако в день вылета в Минск снова употребила литр напитка. Вечером после прилета ей стало плохо: появились тошнота, резкая боль и комок в горле. Через час она вызвала скорую: медики зафиксировали пульс 210 ударов в минуту, а давление упало до критических 85/55. Врачи установили катетер и сделали укол, после чего состояние стабилизировалось.



На следующее утро приступ повторился, и на этот раз она оказалась уже в больнице. Там врачи диагностировали наджелудочковую тахикардию (аритмию верхних желудочков) и аритмогенный шок. Таким образом, при огромном пульсе сердце фактически не качало кровь к органам, что могло привести к гипоксии, обмороку и даже фактической остановке сердца, говорится в публикации.



В Роспотребнадзоре предупреждали, что энергетики содержат кофеин, таурин, L-карнитин и другие стимуляторы центральной нервной системы. Их чрезмерное употребление может вызывать тахикардию, скачки давления, раздражительность и тошноту. В сочетании с хроническим недосыпом высокие дозы кофеина создают критическую нагрузку на организм и способны привести к серьезным осложнениям.



Кроме того, после употребления могут появиться бессонница, подавленность, мигрень, дезориентация, а сахар повышает уровень глюкозы в крови и снижает иммунитет. Такие напитки категорически противопоказаны детям, подросткам, беременным и кормящим женщинам, пожилым и тем, кто страдает хроническими болезнями, сообщали в ведомстве.



"Список бесконечен"

История жительницы Перми – наглядное пособие, как делать не надо, отметил в беседе с Москвой 24 терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко.





Филипп Кузьменко терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Такой образ жизни может привести к абсолютно любым проблемам. Есть риск чего угодно: тяжелой пневмонии, язвенной болезни желудка, сахарного диабета второго типа, бронхиальной астмы – список бесконечен.

Он уточнил, что энергетики оказывают тонизирующее действие, но не столь сильное, как многие думают. При этом в напитках большое количество сахара: избыточное потребление углеводов ведет к лишнему весу и кариесу.

По словам врача, нельзя дать точный ответ, сколько времени можно работать на пределе и сколько надо после этого восстанавливаться – все очень индивидуально.

"Чтобы проверить и выявить точные цифры, надо проводить исследования, заставлять людей работать на износ и смотреть на последствия, а это этически невозможно. Поэтому все определяется с ориентацией на индивидуальные особенности и самочувствие каждого", – пояснил Кузьменко.

Забота эффективнее?

Кадровый эксперт Илья Варакин пояснил Москве 24, что главный талант руководителя – не просто подобрать команду, а удерживать ее в тонусе, не допуская выгорания и апатии. Сотрудники должны трудиться эффективно, но не выжимать из себя все до последнего и не впадать в состояние, когда работа идет "через силу".

По его словам, первый тревожный сигнал – подчиненный начинает систематически задерживаться, не может переключиться на личные дела и думает о работе круглосуточно.

"Да, на короткой дистанции это дает рост продуктивности, но сверхотдача почти всегда оборачивается выгоранием через месяц-два, а вслед за этим – резким падением результатов, болезнями и другими серьезными последствиями. Поэтому игнорировать переработки нельзя", – отметил Варакин.





Илья Варакин кадровый эксперт Что делать руководителю? Прежде всего – выстроить систему раннего обнаружения перегрузок. Это могут быть автоматические решения: например, данные о времени работы за компьютером, которые показывают, кто задерживается чаще других. Это могут быть и коллеги, простой разговор с которыми многое способен показать.

Также в ряде организаций есть специальные сотрудники, отвечающие за режим рабочего времени: они видят реальную картину изнутри. Возможны и прямые наблюдения руководителя за изменениями в поведении и вовлеченности сотрудников.

"Раз в месяц стоит собирать такую информацию, анализировать ее и определять, кто попал в зону риска. И уже на основе этого проводить адресные разъяснительные беседы. Но важно не просто констатировать проблему, а понять ее корень", – пояснил Варакин.

По его словам, прежде чем ситуация дойдет до критической точки, нужно разобраться, какими инструментами и методами пользуется сотрудник, не сталкивается ли с задачами, на которые у него не хватает квалификации.

"Вместо того чтобы просто нагружать его дальше, стоит предложить поддержку – наставника, помощь соседнего подразделения, дополнительное обучение или пересмотр задач. Внимание к состоянию сотрудников, забота об их балансе и профессиональный подход к постановке целей не проявление слабости, а условие долгосрочной устойчивости команды", – отметил эксперт.



При этом он призвал понимать законодательные рамки. Если у человека сменный график с суммированным учетом рабочего времени, он может трудиться и 16 часов – это прописано в договоре. Но если речь идет о стандартной пятидневке, действуют жесткие ограничения.

Важно учитывать, что с 1 сентября 2026 года лимит сверхурочной работы может быть увеличен до 240 часов в год, но только если это закреплено в коллективном договоре или отраслевом соглашении.





Илья Варакин кадровый эксперт Это значит, что даже при расширении допустимых рамок решение остается за работодателем и профсоюзной стороной, превышать значения без соответствующего оформления нельзя.

Присмотр за состоянием сотрудников – это навык управленца, который чаще не обязателен по должностной инструкции, но крайне необходим для эффективной работы всей команды, резюмировал Варакин.

