Врач Кузьменко: переработки и энергетики грозят пневмонией, язвой и диабетом

Россиянку госпитализировали в Минске после полугода переработок и ежедневного употребления энергетиков, сообщили СМИ. К чему может привести такой образ жизни и должны ли руководители обращать внимание на состояние сотрудников, разбиралась Москва 24.
С работы – в больницу
Жительница Перми Александра выпивала по три банки энергетиков в сутки и работала по 12–16 часов, из-за чего едва не умерла, сообщил телеграм-канал SHOT.
По данным СМИ, у девушки, которая занимает должность креативного директора, жесткий трудовой график. Порой ей приходилось выходить на работу даже с температурой выше 38 градусов. При таком ритме времени на отдых практически не оставалось, и чтобы сохранять концентрацию, с апреля она выпивала по 2–3 банки энергетика в день.
За неделю до отпуска Александра перестала это делать, однако в день вылета в Минск снова употребила литр напитка. Вечером после прилета ей стало плохо: появились тошнота, резкая боль и комок в горле. Через час она вызвала скорую: медики зафиксировали пульс 210 ударов в минуту, а давление упало до критических 85/55. Врачи установили катетер и сделали укол, после чего состояние стабилизировалось.
На следующее утро приступ повторился, и на этот раз она оказалась уже в больнице. Там врачи диагностировали наджелудочковую тахикардию (аритмию верхних желудочков) и аритмогенный шок. Таким образом, при огромном пульсе сердце фактически не качало кровь к органам, что могло привести к гипоксии, обмороку и даже фактической остановке сердца, говорится в публикации.
Кроме того, после употребления могут появиться бессонница, подавленность, мигрень, дезориентация, а сахар повышает уровень глюкозы в крови и снижает иммунитет. Такие напитки категорически противопоказаны детям, подросткам, беременным и кормящим женщинам, пожилым и тем, кто страдает хроническими болезнями, сообщали в ведомстве.
"Список бесконечен"
История жительницы Перми – наглядное пособие, как делать не надо, отметил в беседе с Москвой 24 терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко.
Он уточнил, что энергетики оказывают тонизирующее действие, но не столь сильное, как многие думают. При этом в напитках большое количество сахара: избыточное потребление углеводов ведет к лишнему весу и кариесу.
По словам врача, нельзя дать точный ответ, сколько времени можно работать на пределе и сколько надо после этого восстанавливаться – все очень индивидуально.
"Чтобы проверить и выявить точные цифры, надо проводить исследования, заставлять людей работать на износ и смотреть на последствия, а это этически невозможно. Поэтому все определяется с ориентацией на индивидуальные особенности и самочувствие каждого", – пояснил Кузьменко.
Забота эффективнее?
Кадровый эксперт Илья Варакин пояснил Москве 24, что главный талант руководителя – не просто подобрать команду, а удерживать ее в тонусе, не допуская выгорания и апатии. Сотрудники должны трудиться эффективно, но не выжимать из себя все до последнего и не впадать в состояние, когда работа идет "через силу".
По его словам, первый тревожный сигнал – подчиненный начинает систематически задерживаться, не может переключиться на личные дела и думает о работе круглосуточно.
"Да, на короткой дистанции это дает рост продуктивности, но сверхотдача почти всегда оборачивается выгоранием через месяц-два, а вслед за этим – резким падением результатов, болезнями и другими серьезными последствиями. Поэтому игнорировать переработки нельзя", – отметил Варакин.
Также в ряде организаций есть специальные сотрудники, отвечающие за режим рабочего времени: они видят реальную картину изнутри. Возможны и прямые наблюдения руководителя за изменениями в поведении и вовлеченности сотрудников.
"Раз в месяц стоит собирать такую информацию, анализировать ее и определять, кто попал в зону риска. И уже на основе этого проводить адресные разъяснительные беседы. Но важно не просто констатировать проблему, а понять ее корень", – пояснил Варакин.
По его словам, прежде чем ситуация дойдет до критической точки, нужно разобраться, какими инструментами и методами пользуется сотрудник, не сталкивается ли с задачами, на которые у него не хватает квалификации.
"Вместо того чтобы просто нагружать его дальше, стоит предложить поддержку – наставника, помощь соседнего подразделения, дополнительное обучение или пересмотр задач. Внимание к состоянию сотрудников, забота об их балансе и профессиональный подход к постановке целей не проявление слабости, а условие долгосрочной устойчивости команды", – отметил эксперт.
При этом он призвал понимать законодательные рамки. Если у человека сменный график с суммированным учетом рабочего времени, он может трудиться и 16 часов – это прописано в договоре. Но если речь идет о стандартной пятидневке, действуют жесткие ограничения.
Важно учитывать, что с 1 сентября 2026 года лимит сверхурочной работы может быть увеличен до 240 часов в год, но только если это закреплено в коллективном договоре или отраслевом соглашении.
Присмотр за состоянием сотрудников – это навык управленца, который чаще не обязателен по должностной инструкции, но крайне необходим для эффективной работы всей команды, резюмировал Варакин.