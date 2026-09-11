"Новости дня": обособленные трамвайные остановки появились в Преображенском районе

В Преображенском районе Москвы на Халтуринской улице обустроили обособленные трамвайные остановки. Новые павильоны с венской платформой огорожены от проезжей части. Перепад высот отсутствует, остановки находятся на уровне пола трамвая.

Рядом сделали новый пешеходный переход, чтобы пассажирам не приходилось делать крюк. Переход также обустроили со стороны входа в сквер у Черкизовского пруда. Жители отметили, что теперь машины и трамваи ездят отдельно, стало безопаснее и удобнее.

Подробнее – в программе "Новости дня".