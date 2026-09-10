В Москве открыт новый съезд с МСД на Каширское шоссе

Открыт новый съезд на Каширское шоссе с Московского скоростного диаметра. Это бессветофорный отрезок, который позволяет съехать с южного направления МСД в сторону МКАД, а также напрямую связывает с Южной рокадой. Новая дорога – двухполосная. Часть сооружения проходит над путями МЦД-2.

Как удалось ее построить, не останавливая движение поездов? Что говорят водители о новом съезде? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.