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10 сентября, 22:15

Транспорт

В Москве открыт новый съезд с МСД на Каширское шоссе

В Москве открыт новый съезд с МСД на Каширское шоссе

Мэр Москвы сообщил об открытии нового съезда с МСД на Каширское шоссе

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Открыт новый съезд на Каширское шоссе с Московского скоростного диаметра. Это бессветофорный отрезок, который позволяет съехать с южного направления МСД в сторону МКАД, а также напрямую связывает с Южной рокадой. Новая дорога – двухполосная. Часть сооружения проходит над путями МЦД-2.

Как удалось ее построить, не останавливая движение поездов? Что говорят водители о новом съезде? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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