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10 сентября, 14:30

Мэр Москвы

Собянин: МЦК задало новый стандарт городских перевозок

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Московскому центральному кольцу исполнилось 10 лет. За это время МЦК стало фактически новой линией метро и изменило транспортную систему столицы, рассказал Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

Кольцо улучшило транспортную доступность 34 районов Москвы, где живет более 3 миллионов человек. Вокруг станций начали развиваться жилые и деловые территории, появляться парки и социальные объекты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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