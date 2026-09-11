Мэр Москвы сообщил об открытии нового съезда с МСД на Каширское шоссе

На Московском скоростном диаметре открыли новый съезд на Каширское шоссе. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАКС. Эстакада связала МСД с Южной рокадой. По прогнозам, по ней будут проезжать более 6 тысяч автомобилей в сутки.

Строители возвели 1,7 километра дорог, включая боковой проезд вдоль Каширского шоссе, съезды и подъездные дороги. Часть эстакады проходит над путями МЦД-2. Работы проводили во время технологических окон без остановки движения поездов.

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