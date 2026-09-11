Два автобусных маршрута запустят от метро "Медведково" в Мытищи

Два новых пригородных автобусных маршрута проекта "Москва – область" запустят 12 сентября от метро "Медведково" в Мытищи. С момента запуска проекта прошлым летом пассажиры совершили более 20 миллионов поездок.

Сейчас в систему московского транспорта включены маршруты, связывающие столицу с восемью городскими округами Подмосковья. Для проекта закупили более 500 современных автобусов российского производства.

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