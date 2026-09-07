"Новости дня": три новых центра женского здоровья открылись в Москве

В Москве открылись три новых центра женского здоровья. Они расположены при больнице имени Вересаева на Планетной улице, в центре "Коммунарка" на Волынской улице и в клинике имени Иноземцева на Измайловском проспекте.

Теперь в столице работают 20 таких медицинских пространств. В них создана уникальная диагностическая база для заботы об организме на протяжении всей жизни.

Подробнее – в программе "Новости дня".