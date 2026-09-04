"Новости дня": в Москве запустили вакцинацию против гриппа в школах и детских садах

В Москве запустили вакцинацию против гриппа прямо в школах и детских садах. Прививку делают только с добровольного согласия мам и пап.

Перед самой процедурой ребенка обязательно осмотрит врач, измерит температуру, убедится, что все в порядке и только после этого медсестра проведет вакцинацию. Весь путь от кабинета до выхода занимает буквально 5 минут.

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