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Новости

04 сентября, 12:00

Общество

"Новости дня": в Москве запустили вакцинацию против гриппа в школах и детских садах

"Новости дня": в Москве запустили вакцинацию против гриппа в школах и детских садах

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Прививки от гриппа доступны детям и взрослым в столице

В Москве запустили вакцинацию против гриппа прямо в школах и детских садах. Прививку делают только с добровольного согласия мам и пап.

Перед самой процедурой ребенка обязательно осмотрит врач, измерит температуру, убедится, что все в порядке и только после этого медсестра проведет вакцинацию. Весь путь от кабинета до выхода занимает буквально 5 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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