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10 сентября, 12:00

Город

"Новости дня": усадьбу Кузьминки отреставрируют в Выхине-Жулебине

"Новости дня": усадьбу Кузьминки отреставрируют в Выхине-Жулебине

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Усадьбу Кузьминки отреставрируют в районе ​Выхино-Жулебино. Сейчас идет работа сразу на 15 объектах. 4 памятника архитектуры должны полностью преобразиться уже к концу 2026 года, в их числе восточный и западный флигели на Господском дворе.

Мастера по крупицам возвращают зданиям исторический облик. В западном флигеле укладывают паркет и ювелирно воссоздают лепнину, а в восточном завершают монтаж окон и дверей.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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