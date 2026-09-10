10 сентября, 12:00Город
"Новости дня": усадьбу Кузьминки отреставрируют в Выхине-Жулебине
Усадьбу Кузьминки отреставрируют в районе Выхино-Жулебино. Сейчас идет работа сразу на 15 объектах. 4 памятника архитектуры должны полностью преобразиться уже к концу 2026 года, в их числе восточный и западный флигели на Господском дворе.
Мастера по крупицам возвращают зданиям исторический облик. В западном флигеле укладывают паркет и ювелирно воссоздают лепнину, а в восточном завершают монтаж окон и дверей.
Подробнее – в программе "Новости дня".