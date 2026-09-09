Дому на набережной вернут исторический облик

Дому на набережной в Москве вернут изначальный облик. На знаменитом памятнике архитектуры конструктивизма восстановят фактуру стен и первоначальную цветовую гамму.

Поврежденный слой штукатурки снимут и заменят специальным покрытием, которое имитирует шероховатую поверхность натурального камня. Оттенки фасада специалисты подберут так, чтобы максимально приблизить внешний вид здания к тому, каким он был при постройке.

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