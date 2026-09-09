09 сентября, 15:30Город
Дому на набережной вернут исторический облик
Дому на набережной в Москве вернут изначальный облик. На знаменитом памятнике архитектуры конструктивизма восстановят фактуру стен и первоначальную цветовую гамму.
Поврежденный слой штукатурки снимут и заменят специальным покрытием, которое имитирует шероховатую поверхность натурального камня. Оттенки фасада специалисты подберут так, чтобы максимально приблизить внешний вид здания к тому, каким он был при постройке.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.