Две станции метро откроют в Куркине

В Куркине планируют открыть две станции Таганско-Краснопресненской линии метро. Одна из них предположительно получит название "Новокуркинское шоссе" или "Химкинская", вторая будет называться "Куркино". Сейчас ближайшие станции для жителей района "Планерная" и "Ховрино", до них приходится добираться на автобусах.

По словам урбанистов, на проектирование и строительство нового участка потребуется минимум 5 лет. Основная сложность связана с плотной застройкой района, а также с необходимостью согласований между Москвой и Московской областью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.