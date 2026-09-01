01 сентября, 22:30Транспорт
Две станции метро откроют в Куркине
В Куркине планируют открыть две станции Таганско-Краснопресненской линии метро. Одна из них предположительно получит название "Новокуркинское шоссе" или "Химкинская", вторая будет называться "Куркино". Сейчас ближайшие станции для жителей района "Планерная" и "Ховрино", до них приходится добираться на автобусах.
По словам урбанистов, на проектирование и строительство нового участка потребуется минимум 5 лет. Основная сложность связана с плотной застройкой района, а также с необходимостью согласований между Москвой и Московской областью.
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