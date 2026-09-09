Москвичи обсуждают низкий урожай рябины как признак теплой зимы

Москвичи заметили, что этой осенью на рябинах практически нет ягод. По народной примете, это может быть признаком теплой и малоснежной зимы.

В пользу версии о потеплении говорят и многолетние наблюдения. Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что за последние 30 лет средняя температура в разные месяцы выросла на 1–3 градуса. При этом изменилось и количество осадков.

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