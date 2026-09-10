Рост заболеваемости ОРВИ ожидается в России к середине сентября

Рост заболеваемости ОРВИ в России ожидается к середине сентября, сообщили в Роспотребнадзоре. Это связано с увеличением числа контактов: дети возвращаются в детские сады и школы, а взрослые выходят из отпусков.

В Москве ситуацию с сезонными вирусами в ведомстве пока оценивают как стабильную. Специалисты призывают пройти вакцинацию. Она не гарантирует, что человек не заболеет, но снижает риск тяжелых осложнений.

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