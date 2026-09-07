К годовщине Бородинского сражения в Москве провели программу "Защитники Отечества"

7 сентября, накануне Дня воинской славы России – Дня Бородинского сражения, в Штабе общественной поддержки "ЕР" в Москве организовали патриотическую программу "Защитники Отечества". В нее вошли круглый стол "Бородинское сражение и современные защитники Отечества: нить времен" и презентация "Народные волонтерские инициативы как основа поддержки участников СВО".

Участники обсудили значение Бородинской битвы для истории России, инициативу по присвоению местам захоронений героев Отечественной войны 1812 года статуса объектов культурного наследия. Также ветераны СВО, представители общественности и волонтерского сообщества рассказали о московской системе добровольчества, которая объединяет гуманитарную помощь, социальные проекты и патриотические акции.

"Особое место в истории России занимают сражения, ставшие символами отваги воинов и единства общества, например Куликовская битва, Полтавское и Бородинское сражения, битва за Москву, Сталинградская и Курская битвы. Каждая из этих страниц напоминает: вместе с действиями армии исход противостояния определяют сплоченность, моральный дух и готовность людей поддержать защитников Отечества", – отметил член Ассоциации ветеранов СВО Александр Шелковой.

По словам участника СВО, ветерана боевых действий Эдуарда Шонова, одно из ключевых направлений "Народной программы" партии – комплексная поддержка военнослужащих. Она включает медицинскую реабилитацию, создание возможностей для профессиональной переподготовки и трудовой самореализации, вовлечение в общественно-политическую жизнь страны.

"Важна для бойцов и забота об их родных. Так, в столице они могут бесплатно посещать культурные площадки: Третьяковскую галерею, павильоны ВДНХ и многие другие. Семьи участников СВО приглашают на концерты, экскурсии, театральные представления, спортивные занятия, образовательные программы", – добавил Эдуард Шонов.

Помощь ветеранам СВО и их близким должна учитывать индивидуальные обстоятельства и дополнять существующие меры поддержки, подчеркнул Герой России заместитель председателя Комиссии по здравоохранению и социальной политике Общественной палаты Москвы Вячеслав Сивко.

"За каждым обращением – уникальная жизненная ситуация. Одной семье требуется социальное сопровождение, другой – помощь в реабилитации военнослужащего. Задача волонтерского сообщества заключается в том, чтобы вовремя зафиксировать такой запрос и помочь человеку воспользоваться всеми доступными инструментами", – пояснил Вячеслав Сивко.

О поддержке военнослужащих и роли в ней общественных партийных инициатив рассказала координатор проекта "Женское движение Единой России" в столице Ирина Елиферова.

"Москва первой в стране развернула масштабную систему поддержки участников специальной военной операции. Горожане собирают гуманитарную помощь, помогают бойцам, их семьям. Эти и многие другие задачи сегодня успешно решает "Женское движение Единой России", которое широко представлено в Москве и регионах. Проект дополняет инициативы, которые существуют в столице. В городе действуют волонтерские штабы "Москва помогает", пункты сбора также были развернуты на нескольких десятках площадок проекта "Лето в Москве". В каждом районе к этой работе подключились жители, общественные организации и добровольческие объединения", – поделилась Ирина Елиферова.

Показательный пример привел ветеран боевых действий, муниципальный депутат района Восточное Дегунино Эльдар Шарипов: в 2022 году пункты сбора гуманитарной помощи открылись в 16 районах Северного округа, а по итогам 2025-го здесь действовало уже более 40 волонтерских объединений. За год они направили в зону СВО около 500 тонн груза – от маскировочных сетей до медикаментов и средств защиты.

"Многие инициативы возникли по предложению самих жителей: взрослые плетут сети и собирают необходимое по заявкам подразделений, дети пишут бойцам письма и рисуют открытки. Из такой постоянной районной работы складывается надежная поддержка тех, кто защищает интересы страны на передовой", – уточнил Эльдар Шарипов.

Существенную роль в развитии добровольческих инициатив играет поддержка некоммерческих организаций со стороны города.

"В основе большинства социальных проектов – идея нескольких неравнодушных людей. В столице такие команды могут рассчитывать на реальную помощь – от подбора помещения до профильных обучающих программ. Один из форматов поддержки – конкурс грантов "Москва – добрый город". За 7 лет 738 проектов получили финансирование на общую сумму 2,8 миллиарда рублей", – отметил Герой России участник СВО Эдуард Казымов.

Штаб общественной поддержки "Единой России" в Москве работает с 20 августа по 20 сентября. Он объединяет депутатов разных уровней и сторонников партии, представителей общественных и молодежных организаций, специалистов из разных сфер – от культуры и спорта до транспорта и здравоохранения. В течение месяца на площадке проводят круглые столы, конференции, экспертные сессии, форумы, тематические мастер-классы, а также презентации основных положений "Народной программы".

Выборы в Государственную думу IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Всего будет избрано 450 депутатов: 225 – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам.

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