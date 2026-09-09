Собянин: почти 1 млн ребят за год приняли участие в патриотических мероприятиях

Участниками патриотических мероприятий в прошлом году стали почти 1 миллион московских школьников и студентов колледжей. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В кадетском движении столицы участвуют 27 тысяч детей. При отборе учитывают успехи в учебе, физическое развитие, состояние здоровья и желание стать военным. Летом школьники отдыхали в десяти спортивно-патриотических лагерях, где проходили тактическую подготовку, осваивали управление беспилотниками и учились оказывать первую помощь.

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