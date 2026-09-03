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Новости

03 сентября, 13:00

Транспорт

В Москве зарегистрировали 306 ДТП с участием СИМ с начала года

В Москве зарегистрировали 306 ДТП с участием СИМ с начала года

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В Москве с начала 2026 года зарегистрировали 306 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Это более чем в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти в четверти аварий виновниками становились несовершеннолетние.

С начала сезона сервисы аренды электросамокатов оштрафовали более 77 тысяч человек. За наиболее грубые нарушения взыскание может достигать 100 тысяч рублей. Такой штраф предусмотрен, в частности, за поездку вдвоем на одном самокате или передачу его несовершеннолетнему.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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