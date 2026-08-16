Сервис "По пути" встроили в приложение "Метро Москвы"

Городской транспортный сервис "По пути" встроили в официальное приложение "Метро Москвы". Перевозки по требованию становятся все популярнее, теперь воспользоваться услугой можно в личном кабинете приложения.

С момента запуска в 2021 году сервисом воспользовались почти 3 миллиона раз. Стоимость поездки составляет 83 рубля, как в любом городском транспорте. Автобусы работают в ТиНАО и Сколкове, остановок более 320.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.