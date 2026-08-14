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14 августа, 18:30

Транспорт

Минтранс РФ разработал рекомендации по снижению загруженности дорог

Минтранс РФ разработал рекомендации по снижению загруженности дорог

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Россия занимает 20-е место в мировом рейтинге по загруженности дорог. В среднем поездка в одну сторону занимает 43 минуты, а около четверти водителей ежегодно проводят в пробках более 7 суток.

Чтобы улучшить ситуацию, Минтранс России выпустил новые рекомендации по оценке и прогнозированию транспортного спроса. Согласно документу, решения о строительстве дорог, изменении схем движения и тарифах на парковку необходимо принимать на основе математического моделирования.

Для этого предлагается предварительно изучать маршруты и цели поездок россиян. Об этом и других темах – в эфире телеканала Москва 24.

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