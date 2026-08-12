12 августа, 17:30Экономика
Новак призвал к согласованной работе для поставок топлива
Для бесперебойных поставок топлива на внутренний рынок необходима согласованная работа профильных ведомств, властей регионов и нефтяных компаний. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Он также отметил, что в стране продлили норматив продаж бензина на бирже в 10% для борьбы со спекуляцией.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин добавил, что снижение норматива обязательной продажи позволит направить освободившиеся объемы топлива сельхозпроизводителям и бюджетникам.
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