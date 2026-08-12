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12 августа, 22:15

Экономика

Столичные водители сообщили о наличии топлива на заправках

Столичные водители сообщили о наличии топлива на заправках

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Водители в Москве рассказали, что на заправках есть все виды топлива и ограничений на заправку нет. Сотрудники АЗС также сообщили, что количество поставляемого топлива не изменилось.

Правительство продлило до конца 2026 года действие сниженного норматива продаж бензина на бирже. Минимальную долю снизили с 15 до 10%, при этом до 8% нефтяные компании смогут отгружать напрямую стратегически важным потребителям, а 2% продавать на открытых торгах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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