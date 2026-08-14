14 августа, 17:15Общество
В Москве 14 августа ожидается усиление ветра до 20 м/с
Скорость ветра в столичном регионе 14 августа может достигать 15–20 метров в секунду. Ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил, что по шкале Бофорта это соответствует 8-балльному шторму.
Ветер такой силы способен ломать тонкие ветви и сухие сучья деревьев, обрывать провода, а также валить ветхие или слабо закрепленные конструкции.
Ослабление ветра ожидается к концу дня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.