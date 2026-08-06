В России заявили о необходимости корректировки системы поступления в вузы

Россия заинтересована в том, чтобы дети с блестящими результатами на экзаменах и олимпиадах получили возможность учиться в своей стране. Для этого необходимо доработать систему поступления в вузы, заявила советник президента Елена Ямпольская

Проблема с поступлением возникает в основном в федеральных топовых вузах. В этом году очень много выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ, поэтому бюджетных мест не хватает. Кроме того, им приходится конкурировать с победителями и призерами всероссийских олимпиад.

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