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06 августа, 15:15

Общество

В России обсуждают изменение правил поступления в вузы из-за роста числа стобалльников

В России обсуждают изменение правил поступления в вузы из-за роста числа стобалльников

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В России обсуждают оптимизацию правил поступления в вузы для участников олимпиад. Член Общественного совета при министерстве науки и высшего образования РФ, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко отметила, что причиной стал рост числа стобалльников.

По словам авторов инициативы, абитуриенты, набравшие максимальные баллы на ЕГЭ, должны иметь сопоставимые шансы на поступление.

Какие корректировки могут внести? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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