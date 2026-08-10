Культуролог рассказала об истории Медового Спаса

Медовый Спас отмечают 14 августа. Культуролог Екатерина Меньшикова рассказала, какие традиции были связаны с этим праздником на Руси.

По ее словам, до этого дня пасечники не пробовали собранный мед. Первый урожай, полученный 14 августа или накануне, относили в церковь для освящения, и только после этого мед можно было попробовать.

Также на Медовый Спас готовили постную выпечку с медом и угощали родных, друзей и соседей. В народной культуре мед связывали с благополучием и счастливой семейной жизнью. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.