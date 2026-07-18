Летняя студия телеканала Москва 24 открылась на Тверской улице

На Тверской улице в рамках проекта "Лето в Москве" начала работу летняя студия телеканала Москва 24. Пространство выполнено в виде сферы с зеркальными панелями.

До 13 сентября 2026 года в студии будут проходить лекции, кинопоказы и интервью. Москвичи могут не только посетить мероприятия, но и попробовать себя в роли ведущего. Для этого запущена специальная акция "Стань ведущим".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

