Кардиолог предупредил о нагрузке на организм при посещении аттракционов

Экстремальные аттракционы могут серьезно влиять на организм, сообщил врач‑кардиолог Андрей Кондрахин. По его словам, во время катания резко меняются скорость и высота, что повышает нагрузку на сердечно‑сосудистую систему и вестибулярный аппарат.

Особую осторожность, отметил врач, должны соблюдать люди с заболеваниями сердца и сосудов, а также посетители пожилого возраста. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.