05 мая, 01:57

Политика

В Совфеде предложили сократить новогодние выходные в пользу майских

Фото: depositphotos/boggy22

Сенатор Айрат Гибатдинов выступил с инициативой пересмотреть распределение выходных дней в пользу удлинения майских праздников за счет сокращения новогодних каникул. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Поводом для заявления стала публикация Минтрудом РФ производственного календаря на 2027 год, согласно которому зимний отдых россиян составит 11 дней (с 31 декабря по 10 января), тогда как майские выходные ограничатся двумя короткими периодами по три дня (1–3 и 8–10 мая).

Гибатдинов выразил мнение, что такие продолжительные новогодние каникулы нерациональны на фоне разорванного весеннего отдыха. Политик подчеркнул, что в мае, когда устанавливается благоприятная погода, граждане массово планируют выезды на природу и дачные поездки, однако существующий производственный график вынуждает людей прерывать отдых и возвращаться на работу буквально на несколько дней.

Наиболее справедливым и объективным решением сенатор назвал равномерное распределение нерабочих дней между зимним и весенним периодами. По его словам, такой подход позволит сохранить привычный общий объем времени отдыха, сделав его использование более удобным и логичным для граждан.

При этом ранее в Госдуме назвали объединение майских праздников нецелесообразным. Член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что большинство граждан России привлекают именно длинные новогодние выходные, несмотря на то что часть граждан в майские праздники может отправиться на дачу.

политикаобщество

