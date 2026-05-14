Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 02:55

Общество

Россиян ожидает еще 3 короткие рабочие недели в 2026 году

Фото: depositphotos/Tsyhund

До конца 2026 года россиян ожидают еще три короткие рабочие недели – в июне, ноябре и декабре. Это следует из производственного календаря.

Первая сокращенная неделя ожидает граждан в июне: она продлится четыре дня – с 8-го по 11-е число. Пятница, 12 июня, объявлена выходным в честь Дня России, благодаря чему отдых составит три дня подряд.

Следующая короткая рабочая неделя придется на ноябрь, так как День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду. Рабочими будут понедельник и вторник (2–3 ноября), а также четверг и пятница (5–6 ноября).

Завершит год трехдневная рабочая неделя с 28 по 30 декабря. Четверг, 31 декабря, станет выходным днем, после чего начнутся продолжительные новогодние каникулы.

Ранее директор департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Маргарита Богданова-Шемраева рассказала, что всего в первом месяце лета будет 21 рабочий день и 9 выходных. В целом за летний период при стандартной пятидневной рабочей неделе с двумя выходными россиянам предстоит отработать 65 дней.

Читайте также


общество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика