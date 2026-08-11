11 августа, 16:30Экономика
Кабмин поручил обеспечить бесперебойные поставки нефтепродуктов в РФ
Правительство РФ поручило продолжить работу по снабжению российского рынка топливом, мониторить динамику цен и гарантировать бесперебойную доставку нефтепродуктов. Вице-премьер Александр Новак провел совещание.
В течение недели были приняты дополнительные решения, в том числе постановление о возможности реализации на внутреннем рынке топлива классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Это позволит покрыть возможный дефицит в отдельных регионах.
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