В Госдуме разработали законопроект о налоговом вычете за содержание животных из приюта. Москвичам, которые заберут кошку или собаку, предлагают компенсировать до 50 тысяч рублей в течение первых 3 лет после передачи питомца.

Сумма расходов рассчитывается на каждое животное. Этим вычетом горожане смогут частично перекрыть чеки на покупку корма, ветеринарные лекарства, обязательную вакцинацию, стерилизацию и чипирование. Авторы проекта уверены, что такая финансовая помощь создаст отличный стимул для будущих хозяев.

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