"Новости дня": на 1-й Владимирской улице появятся четыре новых перехода

Дороги в районе Перово станут безопаснее для водителей и пешеходов. До конца года на 1-й Владимирской улице появятся четыре дополнительных пешеходных перехода.

Новые переходы позволят жителям выбирать более короткие маршруты и быстрее добираться до школы, детского сада, Дворца творчества "Восточный" и других важных объектов.

Откроются новые направления и для водителей. Левый поворот организуют с Федеративного проспекта и Братской улицы, что позволит сократить время в пути. Подробнее – в программе "Новости дня".