Водителям с правами на автомат напомнили о штрафах за езду на "механике"

Водителям с правами на управление автомобилем только с автоматической коробкой передач напомнили о запрете на вождение машин с механической коробкой. За нарушение предусмотрен штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Снять ограничение можно после переподготовки в автошколе на автомобиле с механической коробкой передач. Повторно сдавать теорию не потребуется, однако экзамен по вождению пройти необходимо.

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