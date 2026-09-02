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02 сентября, 07:30

Транспорт

Водителям с правами на автомат напомнили о штрафах за езду на "механике"

Водителям с правами на автомат напомнили о штрафах за езду на "механике"

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Водителям с правами на управление автомобилем только с автоматической коробкой передач напомнили о запрете на вождение машин с механической коробкой. За нарушение предусмотрен штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Снять ограничение можно после переподготовки в автошколе на автомобиле с механической коробкой передач. Повторно сдавать теорию не потребуется, однако экзамен по вождению пройти необходимо.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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