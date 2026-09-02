02 сентября, 07:30Транспорт
Водителям с правами на автомат напомнили о штрафах за езду на "механике"
Водителям с правами на управление автомобилем только с автоматической коробкой передач напомнили о запрете на вождение машин с механической коробкой. За нарушение предусмотрен штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.
Снять ограничение можно после переподготовки в автошколе на автомобиле с механической коробкой передач. Повторно сдавать теорию не потребуется, однако экзамен по вождению пройти необходимо.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.