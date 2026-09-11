11 сентября, 23:45Транспорт
Почти 29 млн поездок совершили на трамваях по проспекту Академика Сахарова за год
Почти 29 миллионов поездок совершили пассажиры на трамваях по проспекту Академика Сахарова за год. 10 сентября 2025 года на участке от Чистых прудов до Комсомольской площади запустили первый в Москве участок трамвайной линии без контактной сети. Вагоны "Львенок-Москва" проходят его на аккумуляторах.
На своих линиях трамваи курсируют с интервалом в 6 минут. На общем участке от "Красносельской" до "Тульской" время ожидания составляет 3 минуты.
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