Почти 29 млн поездок совершили на трамваях по проспекту Академика Сахарова за год

Почти 29 миллионов поездок совершили пассажиры на трамваях по проспекту Академика Сахарова за год. 10 сентября 2025 года на участке от Чистых прудов до Комсомольской площади запустили первый в Москве участок трамвайной линии без контактной сети. Вагоны "Львенок-Москва" проходят его на аккумуляторах.

На своих линиях трамваи курсируют с интервалом в 6 минут. На общем участке от "Красносельской" до "Тульской" время ожидания составляет 3 минуты.

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