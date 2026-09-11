Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 23:45

Транспорт

Почти 29 млн поездок совершили на трамваях по проспекту Академика Сахарова за год

Почти 29 млн поездок совершили на трамваях по проспекту Академика Сахарова за год

Брендированный поезд в честь 15-летия Москвы 24 запустили на БКЛ

В Москве запретили таксистам зазывать пассажиров у вокзалов и аэропортов

Движение транспорта ограничат в Москве 12 и 13 сентября

В тематическом поезде метро телеканала Москва 24 расскажут, что остается за кадром

На БКЛ в метро начал курсировать тематический поезд Москвы 24

Движение по Садовому кольцу в Москве перекроют 12 сентября

На БКЛ запустили тематический поезд к 15-летию телеканала Москва 24

Бесконтактный трамвай "Львенок" запустили по проспекту Сахарова год назад

"Спецреп": женское такси

Почти 29 миллионов поездок совершили пассажиры на трамваях по проспекту Академика Сахарова за год. 10 сентября 2025 года на участке от Чистых прудов до Комсомольской площади запустили первый в Москве участок трамвайной линии без контактной сети. Вагоны "Львенок-Москва" проходят его на аккумуляторах.

На своих линиях трамваи курсируют с интервалом в 6 минут. На общем участке от "Красносельской" до "Тульской" время ожидания составляет 3 минуты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоЕкатерина ЕфимцеваАлина Комиссарова

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика