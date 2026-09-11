Дептранс предупредил о заторах в Москве вечером 11 сентября

Заторы возможны на пяти участках Москвы 11 сентября. Вечером ожидается традиционный дачный разъезд, который, по данным Дептранса, начнется около 16:00. Ситуацию могут осложнить дорожные работы.

Ограничения действуют на съезде с площади Савеловского вокзала на ТТК, Щелковском путепроводе, ТТК в районе Остаповского проезда, на внутренней стороне ТТК между Шмитовским проездом и улицей Антонова Овсеенко, а также на съезде на ТТК со Звенигородского шоссе.

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