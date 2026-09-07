Реконструкция Останкинского путепровода продолжается в Москве

На северо-востоке Москвы продолжается реконструкция Останкинского путепровода, который проходит над путями Октябрьской железной дороги. Специалисты демонтируют шесть опор моста и установят одну новую, на которую смонтируют двухпролетное строение. Это позволит повысить жесткость всей конструкции.

На мосту оборудуют удобные тротуары и установят новые фонари. Из-за ремонта, который продлится 1,5 года, сейчас закрыт участок Шереметьевской улицы. Для водителей организовали объездные маршруты.

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