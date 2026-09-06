Собянин: более 30 новых станций метро появятся в Москве в ближайшие 5–6 лет

Более 30 станций метро появится в Москве в ближайшие 5–6 лет. Об этом сообщил Сергей Собянин в личном блоге.

Мэр рассказал, что изменится в столице в ближайшие годы. МЦД продлят до крупных городов соседних регионов, построят высокоскоростную магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом.

На маршруты выйдут тысячи новых электробусов, станет больше зарядных станций для электромобилей. К 2030 году площадь современных промышленных площадей превысит 25 миллионов квадратных метров. Также реконструируют и построят больницы, будут развивать высокотехнологичную помощь и внедрять медицинские сервисы искусственного интеллекта.

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