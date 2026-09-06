Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября, 13:15

Мэр Москвы

Собянин: более 30 новых станций метро появятся в Москве в ближайшие 5–6 лет

Собянин: более 30 новых станций метро появятся в Москве в ближайшие 5–6 лет

Собянин: Центр инноваций и импортозамещения ввели в эксплуатацию в ТиНАО

Сергей Собянин поздравил нефтяников и газовиков с профессиональным праздником

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли городской вокзал Серп и Молот в Москве

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли Рублево-Архангельскую линию метро

Собянин: стадион "Торпедо" стал современной футбольной ареной 

Путин и Собянин открыли первые пять станций Рублево-Архангельской линии

Путин и Собянин открыли новые объекты в столице в День города

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли Рублево-Архангельскую линию метро

Путин и Собянин открыли московский городской вокзал Серп и Молот

Более 30 станций метро появится в Москве в ближайшие 5–6 лет. Об этом сообщил Сергей Собянин в личном блоге.

Мэр рассказал, что изменится в столице в ближайшие годы. МЦД продлят до крупных городов соседних регионов, построят высокоскоростную магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом.

На маршруты выйдут тысячи новых электробусов, станет больше зарядных станций для электромобилей. К 2030 году площадь современных промышленных площадей превысит 25 миллионов квадратных метров. Также реконструируют и построят больницы, будут развивать высокотехнологичную помощь и внедрять медицинские сервисы искусственного интеллекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортметрогородвидеоКарина ЧерноваСергей Собянин

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

Сколько продлится бабье лето в Москве?

9 сентября воздух прогреется до 19–21 градуса, а в четверг – до 22–26 при солнечной погоде

Потепление продлится с 9 по 14 сентября, затем будет похолодание и возвращение осадков

Читать
закрыть

Лавина погубила группу опытных альпинистов в Кабардино-Балкарии

Всего в группе было 33 альпиниста, и судьба многих из них остается неизвестной

Эксперты уверены: это была не просто лавина, а ледовый обвал

Читать
закрыть

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика