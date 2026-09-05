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05 сентября, 14:00

Транспорт

Новые станции фиолетовой линии метро будут принимать 70 тыс пассажиров в сутки в Куркине

Новые станции фиолетовой линии метро будут принимать 70 тыс пассажиров в сутки в Куркине

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Новые станции Таганско-Краснопресненской линии будут принимать около 70 тысяч пассажиров в сутки. Фиолетовую ветку метро планируют продлить от "Планерной" до Куркина. На новом участке длиной 5 километров построят станции "Новокуркинское шоссе" и "Куркино".

Сейчас жители района добираются до ближайших станций метро на автобусах. После продления линии время в пути до станции "Хорошевская" сократится с 50 до 25 минут, а до Белорусского вокзала с часа до 30 минут. По расчетам, станция "Новокуркинское шоссе" будет принимать 26 тысяч пассажиров в сутки, "Куркино" 43 тысячи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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