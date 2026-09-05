05 сентября, 09:15Транспорт
Парковки в Москве будут работать в обычном режиме 5 и 6 сентября
Режим работы и стоимость платных парковок в Москве останутся без изменений 5 и 6 сентября. В субботу, 5 сентября, за парковку нужно платить по действующим тарифам.
В воскресенье, 6 сентября, москвичи смогут бесплатно оставлять машины в зонах, где парковка бесплатна по воскресеньям. Водителям рекомендовано обращать внимание на дорожные знаки и информацию на паркоматах.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.