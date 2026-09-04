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04 сентября, 17:30

Транспорт

Новости Москвы: движение на новых набережных запустили в столице

Новости Москвы: движение на новых набережных запустили в столице

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Движение на новых набережных запустили в столице. Теперь у водителей появились дополнительные маршруты для проезда вдоль реки – это Крутицкая набережная и первый участок Симоновской набережной от Новоспасского моста до стадиона "Торпедо". Вскоре дорога протянется до жилых кварталов на ЗИЛе.

Ветер до 20 метров в секунду обещают в Москве 5 сентября. Предупреждение о непогоде выпустил комплекс городского хозяйства. Москвичей просят быть осторожнее и отказаться от поездок на личных автомобилях. По прогнозам, за два дня на город выльется половина месячной нормы осадков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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