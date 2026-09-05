Путин и Собянин открыли московский городской вокзал Серп и Молот

Новый московский вокзал Серп и Молот открыли на МЦД-4 в День города. Площадь комплекса составляет более 7 тысяч квадратных метров. В церемонии открытия приняли участие Владимир Путин и Сергей Собянин.

Вокзал расположен на месте бывшего завода "Серп и Молот". Архитекторы сохранили отсылку к индустриальному прошлому в элементах фасада из красного кирпича, металлических буквах и арт-объекте в виде литейного ковша.

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