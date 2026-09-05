"Новости дня": акции и дегустации пройдут на рыбных рынках Москвы в День города

На рыбных рынках "Москва – на волне" в День города пройдут праздничные акции и дегустации. Скидки действуют на осетра, стерлядь и стейки.

Также дешевле станут суповой набор, тушка и филе горячего и холодного копчения, черная икра осетра и стерляди.

Рынки работают в районах Косино-Ухтомский и Митино. Дегустации стерляди с лимоном и зеленью начнутся в 14:00.

Подробнее – в программе "Новости дня".