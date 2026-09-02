Центральный телеграф на Тверской улице в Москве открылся после реставрации

Центральный телеграф на Тверской улице в Москве впервые открылся после реставрации. В историческом здании заработал новый кампус Центрального университета. За парты сели более 2 тысяч студентов, занятия ведут около 400 преподавателей.

К этому моменту полностью отреставрировали три этажа, сохранив исторические элементы. В обновленных пространствах разместились 29 университетских аудиторий. Полную реновацию планируют завершить к сентябрю 2027 года.

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