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02 сентября, 07:15

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Центральный телеграф на Тверской улице в Москве открылся после реставрации

Центральный телеграф на Тверской улице в Москве открылся после реставрации

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Центральный телеграф на Тверской улице в Москве впервые открылся после реставрации. В историческом здании заработал новый кампус Центрального университета. За парты сели более 2 тысяч студентов, занятия ведут около 400 преподавателей.

К этому моменту полностью отреставрировали три этажа, сохранив исторические элементы. В обновленных пространствах разместились 29 университетских аудиторий. Полную реновацию планируют завершить к сентябрю 2027 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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