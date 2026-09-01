Столичная школа № 109 получила новый корпус в прошлом году

Школа № 109 в Москве получила новый корпус в прошлом году. Здание адаптировали для детей с ограниченными возможностями с учетом требований безбарьерной среды.

В комплексе работают школьный и дошкольный блоки, у каждого есть отдельный вход и собственное спортивное ядро. Одним из центров комплекса стала двухуровневая столовая с отдельными зонами для старших и младших классов.

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