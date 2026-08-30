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30 августа, 21:30

Спорт

Спортивный фестиваль "Москва в движении" состоялся в Детском парке "Фили"

Спортивный фестиваль "Москва в движении" состоялся в Детском парке "Фили"

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Спортивный фестиваль "Москва в движении" состоялся 30 августа на окружной площадке проекта "Лето в Москве" в Детском парке "Фили". Организатором выступил городской центр профессионального и карьерного развития Москвы. В программе приняли участие жители разных возрастов и с разным уровнем физической подготовки.

Для гостей подготовили спортивные и физкультурные активности. Участники занимались йогой, проходили полосы препятствий, выполняли нормативы ГТО – бегали на разные дистанции, прыгали в длину, отжимались и выполняли рывок гири. Для детей и подростков организовали "Веселые старты", игровые площадки и аквагрим. В течение дня на сцене также выступали творческие коллективы с вокальными и танцевальными номерами.

"Проект "Москва в движении" столичный центр развития реализует с 2019 года. За это время состоялось более 50 спортивных мероприятий в парках и на районных площадках, каждое из которых в среднем объединяет около 500 участников. В программе – футбол, забеги, велопрогулки, мастер-классы по боевым искусствам. За несколько лет вокруг проекта сформировалось сообщество активистов и волонтеров. Такие инициативы вносят вклад в развитие массового спорта в столице: по итогам 2025 года число москвичей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, достигло 6,8 миллиона – это более чем в три раза выше показателя 2010 года. Эту работу дополняют городские спортивные программы. В рамках проекта "Спортивные выходные" проведено уже свыше 13 тысяч тренировок, а онлайн-занятия набрали более двух миллионов просмотров. Помимо этого, программа "ГТО в парках" помогает жителям выполнять нормативы комплекса рядом с домом", – рассказал директор городского центра профессионального и карьерного развития Евгений Андриенко.

Еще один такой проект, "Мой спортивный район", работает с 2022 года: он стартовал в 2022 году с 16 площадок, а сегодня охватывает более 110 районов столицы. Этим летом тренировки проходят более чем на 140 площадках, в том числе на крышах торговых и общественных центров. Участникам доступны разные виды спорта и направления – футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, бадминтон, роллер-спорт, ушу, бег, танцевальный фитнес и йога.

Регулярные тренировки помогают подготовиться к выполнению нормативов ГТО. Сдать их можно в центрах тестирования комплекса. Знак отличия ГТО учитывается при поступлении в вузы: абитуриентам могут начислить дополнительные баллы, при этом их количество и условия каждый университет определяет самостоятельно.

Подобрать подходящие занятия можно с помощью городского сервиса "Поиск спортивных услуг": в нем представлены секции более чем по 70 видам спорта для детей и взрослых. Расписание тренировок и адреса площадок размещены на официальных сайтах проектов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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