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30 августа, 09:00

Спорт

Новости спорта: "Спартак" проиграл "Ак Барсу" в матче Кубка мэра Москвы

Новости спорта: "Спартак" проиграл "Ак Барсу" в матче Кубка мэра Москвы

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Московский "Спартак" проиграл казанскому "Ак Барсу" со счетом 1:2 в матче Кубка мэра Москвы по хоккею. Встречей завершился групповой этап турнира.

В Российской Премьер-лиге продолжается шестой тур. Московское "Динамо" в столичном дерби обыграло "Локомотив". Единственный гол в матче с пенальти на 73-й минуте забил Максим Осипенко. Петербургский "Зенит" со счетом 1:0 обыграл воронежский "Факел". С таким же счетом "Краснодар" победил "Ростов".

Алексей Батраков успешно дебютировал за турецкий "Галатасарай". Российский футболист, перешедший в клуб чуть больше недели назад, вышел на замену в матче третьего тура Суперлиги против "Гезтепе". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Батраков отметился голевой передачей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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