"Москва – столица спорта": фестиваль "Мой спортивный район" прошел в городе

В Москве прошел фестиваль "Мой спортивный район". В его рамках состоялся забег "В ритме района" на дистанциях 500 метров, 1 километр, 3 километра, 5 километров и 10 километров.

Для участников организовали тренировки и спортивные мастер-классы. Все желающие могли попробовать свои силы в бадминтоне, настольном теннисе, волейболе, баскетболе, йоге и других дисциплинах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.